POL-PDWO: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes kontrollierten die Beamten

der Alzeyer Polizeiinspektion am frühen Samstagmorgen gegen 06:23 Uhr

einen Transporter in der Rommersheimer Straße in Wörrstadt. Bei der

Kontrolle des 18-jährigen Fahrzeugführers aus Alzey konnten die

Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Alkoholtest

ergab einen Wert von knapp einem Promille. Ihm wurde im Anschluss die

Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten jetzt eine Anzeige und ein

empfindliches Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-911-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Worms | Publiziert durch presseportal.de.