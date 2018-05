POL-HF: Unbekannte entwenden Kraftrad

Herford (ots) – (mas) In der Zeit von Samstag (12.05.) gegen 18.30

Uhr und Sonntag (13.05.) gegen 11.30 Uhr kam es in der Wiesestraße zu

einem Diebstahl eines Kraftrades. Das Kraftrad der Marke Husqvarna

ist in den Farben weiß-rot lackiert. Das angebrachte Kennzeichen

lautet: HF-NX8. Das Kraftrad stand mittels Lenkradsperre gesichert

in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Der Wert des entwendeten

Kraftrades wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Hinweise über

verdächtige Personen bzw. Feststellungen in Tatortnähe nimmt die

Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: leitstelle.herford@polizei.nrw.de

