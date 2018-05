POL-KR: Geldern / Krefeld – Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld und Kleve und Staatsanwaltschaft Kleve / 22-Jähriger bei Auseinandersetzung durch Schuss lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots) – In der Nacht zu Sonntag (13. Mai 2018) wurde die

Polizei Kleve gegen 02.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem

Mehrfamilienhaus an der Wichardstraße in Geldern gerufen, bei der ein

Mann durch Schussabgabe verletzt worden sein sollte. Den

eintreffenden Kräften bestätigte sich der Sachverhalt.

Der durch eine Schussverletzung schwer verletzte 22-jährige

Gelderner kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Aktuell

ist eine Lebensgefahr beim 22-Jährigen weiterhin nicht

ausgeschlossen.

Die alarmierte Mordkommission Krefeld hat die Ermittlungen

aufgenommen. Hintergründe zum Motiv der Tat sind derzeit noch unklar.

Der Täter ist derzeit flüchtig, nach ihm wird gefahndet.

