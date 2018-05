POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 11.-13.05.2018

Remagen (ots) – Brohl-Lützing – PKW Brand Am Freitagmorgen kam es

zu einem PKW Brand auf der B9 in Höhe Brohl-Lützing. Der Brand wurde

durch die Feuerwehr gelöscht. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen

auf der Bundesstraße. Während des Einsatzes wurde festgestellt, dass

einige Fahrzeugführer vorbeifahrender Fahrzeuge das Einsatzgeschehen

mit dem Smartphone filmten. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde durch

die Polizei Remagen eingeleitet.

Remagen – Sachbeschädigung an PKW In der Nacht vom 10. auf den

11.05.2018 wurde ein geparktes Fahrzeug in der Marktstraße

beschädigt. Eine unbekannte Person ist über den PKW gelaufen und hat

dabei das Fahrzeug eingedellt. Die Polizei Remagen erbittet

Zeugenhinweise unter 02642-93820.

Bad Breisig – Gully Deckel ausgehoben Derzeit Unbekannte haben in

der Nacht vom 11. auf den 12.05.2018 mehrere Gully Deckel im Arweg

ausgehoben und diese teilweise in den angrenzenden Bachlauf geworfen.

Die Deckel wurden durch die Feuerwehr aus dem Gewässer geborgen.

Niederzissen – Einbruch Im Zeitraum vom 11.05. – 18 Uhr bis zum

12.05. – 03:55 Uhr kam es zu einem Einbruch in das

Postverteilerzentrum Niederzissen. Die Polizei Remagen erbittet

Zeugenhinweise unter 02642-93820.

