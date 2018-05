POL-LER: +++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer +++

PI Leer/Emden (ots) – Moormerland – Am heutigen Sonntag kam es in

Neermoor gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter

Beteiligung eines PKWs und eines Motorrads. Nach bisherigen

Erkenntnissen wollte eine 21-jährige Frau aus Moormerland an der

Kreuzung Kirchstraße/Conrebbersweg/Eichendorffstraße mit ihrem PKW

Seat aus dem Conrebbersweg in die Kirchstraße einbiegen und stieß

dabei mit einem bevorrechtigten Motorradfahrer (26 Jahre) aus Aurich,

welcher mit seinem Fahrzeug auf der Kirchstraße in Richtung Terborg

unterwegs war, zusammen. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und

zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den

Rettungsdienst sowie einen Notarzt versorgt und anschließend mit

einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus ausgeflogen. Auch

die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch die

Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus nach Leer gebracht. Bei

der Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Für die

Unfallaufnahme wurde die Kirchstraße bis etwa 16:00 Uhr voll

gesperrt.

