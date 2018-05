POL-W: SG Mit Baseballschläger in Solingen verletzt

Wuppertal (ots) – Gestern Nachmittag (12.05.2018), gegen 17.30

Uhr, wurde ein 28-Jähriger in Solingen durch einen Schlag auf den

Kopf schwer verletzt. Der Solinger war auf dem Weg zum Walder

Stadion, als ihn auf der Zwergstraße zwei Männer ansprachen. Während

des Gesprächs soll einer der beiden plötzlich unvermittelt dem

28-Jährigen mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen haben.

Anschließend flüchteten beide in Richtung Walder Kirche. Der junge

Solinger erlitt eine Verletzung am Kopf und musste in einem

Krankenhaus ambulant behandelt werden. Täterbeschreibung: 1.Täter:

Ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt, augenscheinlich Deutscher, Bart,

dunkle Haare, schwarze Bomberjacke, trug ein Cappy. 2. Täter: Ca. 175

cm groß, 25-30 Jahre alt, augenscheinlich Deutscher, Bart, dunkle

Haare, Baseballschläger. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Solingen unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

