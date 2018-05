POL-OS: Osnabrück – Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall auf der A33 schwer

Osnabrück (ots) – Am Sonntagmittag ereignete sich gegen 12.45 Uhr

auf der A33 ein schwerer Unfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus

Ostercappeln befuhr mit seiner 125er die Ausfahrt an der

Anschlussstelle Fledder in Fahrtrichtung Bielefeld, als er aus

bislang ungeklärter Ursache in der Kurve nach links von der Fahrbahn

abkam, in Schräglage geriet und unter die Leitplanke rutschte. Bei

dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Der 17-Jährige wurde in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungs-

und Bergungsarbeiten wurde die Ausfahrt kurzzeitig gesperrt.

