POL-OL: ++Elmendorf – Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots) – Am Sonntag, den 13.05.2018, im Zeitraum von

10:05 Uhr bis 10:25 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter die

kurzzeitige Abwesenheit eines Wohnungsinhabers, um in ein „Am

Denkmal“ gelegenes Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter drang

durch ein auf Kipp stehendes Fenster auf der Gebäuderückseite ein und

durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Diebesgut hat er -ersten

Erkenntnissen nach- nicht erlangen können. Noch vor der Rückkehr des

Bewohners hatte der Täter die Wohnung verlassen. Personen, die

Hinweise zur Tat bzw. Täterschaft geben können, werden gebeten sich

mit der Polizei in Bad Zwischenahn (04403-9270) in Verbindung zu

setzen

