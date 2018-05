POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen am Murkenbach

Ludwigsburg (ots) – Böblingen: Mit dem Jaguar die Böschung

hinunter geschanzt

Eine 82jährige Frau hielt am Sonntagnachmittag mit ihrem Jaguar an

einem Altkleidercontainer im Böblinger Murkenbachweg an. Als sie

wieder vorwärts anfahren wollte, fuhr sie stattdessen rückwärts über

die Fahrbahn und kollidierte mit einer gegenüberliegenden Mauer. Im

weiteren Verlauf fuhr die 82jährige wieder vorwärts über die Fahrbahn

an und schanzte durch ein Gebüsch die Böschung hinunter. Der Jaguar

blieb schließlich neben dem Murkenbach stehen. Die Fahrzeug-Lenkerin

blieb unverletzt. Der entstandene Schaden am Jaguar und der Mauer

beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Der entstandene Flurschaden kann

noch nicht beziffert werden. Als Ursache wird ein Bedienungsfehler

angenommen. Vorsorglich war die Feuerwehr Böblingen mit einem Trupp

vor Ort, da ein Auslaufen der Betriebsstoffe nicht ausgeschlossen

werden konnte. Hierzu konnte die Feuerwehr rasch Entwarnung geben.

