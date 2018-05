POL-MFR: (716) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Zirndorf (ots) – Heute Mittag (13.05.18) ereignete sich auf der

Verbindungsstraße zwischen Seukendorf und Siegelsdorf ein schwerer

Unfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Kurz vor 12 Uhr war der Mann mit seinem Motorrad von Seukendorf in

Richtung Siegelsdorf unterwegs. Als er ein vorausfahrendes Fahrzeug

überholen wollte, stieß er im Gegenverkehr frontal mit einem Mazda

Premacy zusammen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer so

schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen

erlag.

Der Mazda kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kippte um.

Der 79-jährige Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin wurden leicht

verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger

zur Klärung des Unfallgeschehens angefordert. Die Verbindungsstraße

zwischen Seukendorf und Siegelsdorf wird wegen der Unfallaufnahme bis

etwa 17:00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt bleiben. / Rainer

Seebauer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelfranken | Publiziert durch presseportal.de.