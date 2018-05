FW Königswinter: Feuerwehr befreit Schwangere bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 3

Königswinter (ots) –

Königswinter – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag wurden

auf der BAB 3 drei Personen verletzt. Eine schwangere Frau musste von

der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.

Um 11:15 Uhr am Sonntag wurden die Löschzüge Ittenbach, Oelberg und

Uthweiler zu dem Verkehrsunfall auf die Autobahn A 3 alarmiert. In

Höhe der Ortschaft Oberscheuren war es zu einem Alleinunfall eines

PKW gekommen. Die aus Belgien stammende Familie war mit dem Kombi in

Fahrtrichtung Köln unterwegs, als der Wagen nach rechts von der

Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug blieb im Grünstreifen auf der Seite

liegen. Zufällig vorbeifahrende Kräfte des Technischen Hilfswerkes

hielten an und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes. Zwei Insassen konnten das demolierte Fahrzeug

selbständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt. Eine schwangere

Frau, war im PKW eingeschlossen. In Abstimmung mit dem

Rettungsdienst, wurde eine schonende Rettung eingeleitet. Mit

hydraulischem Rettungsgerät öffneten Kräfte der Feuerwehr das

Fahrzeug. Das Dach wurde abgetrennt, um die Frau vorsichtig aus dem

Fahrzeug retten zu können. Sie wurde nach erster Information

ebenfalls nur leicht verletzt. Während der Rettungsarbeiten blieb

eine Fahrspur in für den Verkehr gesperrt. Nach 1,5 Stunden war der

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Königswinter beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Pressestelle

Marc Neunkirchen

Telefon: 0175 596 57 98

E-Mail: marc.neunkirchen@feuerwehr-koenigswinter.de

http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Königswinter | Publiziert durch presseportal.de.