POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 11.05.-13.05.2018

1: Zweimal Beeinträchtigung durch Alkohol und Drogen

Am Samstag, 12.05.2018, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 20:11

Uhr, bemerken Polizeibeamte in der Hauptstraße in Jesteburg zwei

Fahrzeugführer mit ihren Pkw . Der eine Fahrzeugführer steht unter

dem Einfluss von vermutlich THC, bei dem zweiten Fahrzeugführer wird

eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille festgestellt. Beide

dürfen je eine Blutprobe und ihre Führerscheine bei der Dienststelle

in Buchholz abgeben.

2. Einbruch in Doppelhaushälfte

Am 11.05.2018 wird in der Zeit zwischen 17:30 und 23:59 Uhr in

eine Doppelhaushälfte im Birkenweg in Salzhausen eingebrochen.

Unbekannte hebeln die Terrassentür auf und durchwühlen das Haus. Ob

etwas entwendet werrden konnte, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche zur

Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in

Buchholz, 04181-285-0, in Verbindung zu setzen.

3. Unerwarteter tierischer Besuch

Am 13.05.2018 meldet sich ein Bürger aus Welle und bittet um Hilfe

der Polizei. In sein Wohnzimmer hat sich eine ca. 100 cm lange, grüne

Schlange verirrt und erkunde jetzt den Raum. Durch die eingesetzen

Beamten wird im Wohnzimmer tatsächlich eine Ringelnatter vorgefunden.

Das Tier kann in die Freiheit entlassen werden. Ringelnattern gehören

zu den heimischen Schlangen und sind für Menschen und Haustiere

grundsätzlich nicht gefährlich.

Polizeikommissariat Winsen/Luhe:

1. Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Am Samstag, 12.05.18, kam es in den Nachmittagsstunden in der

Niedersachsenstraße vor Hausnummer 76 zu einer Sachbeschädigung an

einem schwarzen Pkw Ford. Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem

unbekannten Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen/L zu melden (Tel:

04171-7960).

2. Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstagnachmittag kam es in der Hamburger Straße in Winsen/L zu

einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein 40-järige Fahrer eines Pkw

Daimler fuhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Hierbei

übersah er einen 60-järigen Seat-Fahrer, der in Richtung Innenstadt

fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in den ein dritter Pkw verwickelt

wurde, der am Fahrbahnrand parkte. Der Sachschaden wird auf

mindestens 10.000 Euro geschätzt.

3. Randalierer wird Eingewiesen

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei Winsen/L ein Mann vor

der Gaststätte „Guckst Du“ in der Bahnhofstraße in Winsen/L

mitgeteilt, der ein Messer bei sich tragen sollte. Bei der

anschließenden Überprüfung zeigte sich der alkoholisierte 31-jährige

Algerier unkooperativ. Durch einen Sprung gegen eine

Schaufensterscheibe verletzte er sich zudem selbst. Er wurde zur

Polizeidienststelle nach Winsen/L verbracht und dort einem Arzt

vorgestellt, der den Mann in die Psychatrische Klinik Lüneburg

einwies.

4. Stadtfest Winsen

Das Stadtfestwochenende blieb aus Polizeisicht weitestgehend

ruhig. Presseanfragen zum Fazit der Polizei werden über den

Pressesprecher PI Harburg und LPK Winsen/Luhe beantwortet.

Polizeikommissariat Seevetal:

1. Vermisste Person – Seevetal, Over

Am Samstag, um 21:00 Uhr, stürzte ein 64-jähriger Angler, im

Bereich Over, auf Höhe der Straße Herrengraben, von einer Buhne in

die Elbe. Auf Grund einer starken Strömung gelang es Anglern auf der

folgenden Buhne nicht, die vorbeitreibende Person, durch Zureichen

einer Angel, zu retten. Kurz darauf war die Person nicht mehr zu

sehen. Eine folgende, großangelegte Absuche verlief ohne Erfolg, die

Person gilt weiterhin als vermisst. Beschrieben werden kann die

Person als männlich, 64 Jahre alt, 170cm, kleiner Bauchansatz, kurze

graue Haare, ältere, khakifarbene Stoffhose.

2. Körperverletzung – Seevetal, Horst

Am Donnerstag, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es in Horst, in

der Straße Zur Wassermühle, zu einer Körperverletzung zum Nachteil

einer 21-jährigen, männlichen Person. Das Opfer wurde von einer

Person aus einer Gruppe unvermittelt angegriffen, mehrfach geschlagen

und getreten. Eine andere Person aus dieser Gruppe half dem Opfer,

die Wunden an dem nahegelegenen Bach zu reinigen. Die Gruppe

entfernte sich anschließend in Richtung Lindhorst. Das Opfer wurde

eine Nacht stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Täter wurde

beschrieben als männlich, circa 20 Jahre alt, 175-180cm, korpulent,

kurze schwarze Haare, Bart, südländisches Erscheinungsbild.

3. 2x besonders schwerer Fall des Diebstahls an/aus PKW –

Seevetal, Ramelsloh

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Straßen Horner

Straße und Am Sandberg zu PKW-Aufbrüchen. Hierbei wurden von einem

Mercedes die Scheinwerfer, Kühlergrill und Frontstoßstange abgebaut.

Zudem wurde bei einem BMW das Navigationsgerät ausgebaut und

entwendet.

4. Diebstahl, besonders schwerer Fall des Diebstahls, Trunkenheit

im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht – Seevetal, Maschen/Tostedt

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr entwendeten zwei Personen im Bereich

Tostedt ein Fahrzeug. Gegen 16:00 Uhr begaben sich die Personen zu

einem Supermarkt in der Eichenallee in Maschen. Hier entwendete eine

der Personen sechs Flaschen Wodka. Auf der folgenden Flucht kam es

zwischen den Tätern und einem weiteren Verkehrsteilnehmer im Bereich

der Straße Rübenkamp, Maschen, zu einem Verkehrsunfall. Anschließend

flüchteten die Täter, konnten jedoch kurz darauf durch Kräfte des PK

Seevetal aufgegriffen werden, beide habe nun diverse Strafverfahren

zu erwarten.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter 04105-6200

