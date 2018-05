POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 13.05.2018

Peine (ots) – Einsatz für den Polizeihubschrauber im Bereich

Vöhrum

Am späten Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, wurde der Polizei von

einem Zeugen eine weibliche Person gemeldet, welche sich im Gleisbett

in Höhe der Hannoverschen Heerstraße in Peine aufhielt. Die Frau lief

anschließend in der Gleisanlage in Richtung des Vöhrumer Bahnhofes,

sodass der Zeuge die Frau aus den Augen verlor. Die Polizei suchte

mit einem Großaufgebot von mehrere Streifenwagen, Hundeführern, sowie

einem Polizeihubschrauber sowohl die Bahnanlage, als auch die nähere

Umgebung ab. Der Zugverkehr wurde für den Zeitraum der Suchmaßnahmen

gesperrt. Trotz der intensiven Suchmaßnahmen konnte die bislang

unbekannte Frau nicht aufgefunden werden.

Schlägerei auf dem Friedrich-Ebert-Platz

Am Samstag, gegen 20:50 Uhr, kam es im Bereich Friedrichstraße /

Friedrich- Ebert-Platz zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 – 15

Personen. Hintergrund der Schlägerei waren nach ersten Erkenntnissen

vorangegangene Streitigkeiten. Mehrere Personen sind hierbei, teils

mit Gegenständen bewaffnet, aufeinander los gegangen, sodass

insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Diese wurden mit

Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Die Polizei war mit

mehreren Streifenwagen vor Ort, um erneute Auseinandersetzungen zu

verhindern.

Streitigkeiten eskalierten – drei zum Teil schwer verletzte

Personen

Im Rahmen des Berkumer Schützenfestes kam es am heutigen Sonntag,

gegen 01:40 Uhr, zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen vier

männlichen Personen, im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Im weiteren

Verlauf der Streitigkeiten kam es zu einer Schlägerei zwischen den

vier Beteiligten, wobei eine Person einen Messerstich erlitt und

schwer verletzt wurde. Der 19- jährige wurde dem Klinikum Peine

zugeführt, Lebensgefahr besteht nicht. Zwei weitere Personen, 16 und

18 Jahre alt, erlitten Gesichts- und Kopfverletzungen und mussten

ebenfalls im Klinikum behandelt werden. Auf Grund von Zeugenaussagen

konnte noch in der Nacht ein 17- jähriger aus Peine festgenommen

werden. Ermittlungen müssen nun klären, ob es sich bei ihm um den

mutmaßlichen Täter handelt.

Zeugen zu versuchter gefährlicher Körperverletzung gesucht

Am gestrigen Samstag, gegen 12:10 Uhr, kam es auf dem Schwarzen

Weg in Peine, in Höhe der dortigen Esso- Tankstelle, zu einer

versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zeugen informierten die

Polizei darüber, dass zwei Personen, 1 Frau, 1 Mann, mit einem Hammer

bewaffnet auf einen an der dortigen Ampel wartenden Fahrzeugführer

und dessen PKW einschlagen würden. Des weiteren würde man versuchen

diesen gewaltsam aus seinem PKW zu ziehen. Die unmittelbar

eintreffenden Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Personen vorläufig

festnehmen. Der 19 jährige Fahrzeugführer aus Höxter wurde bei dem

Angriff glücklicherweise nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen

kam es im Vorfeld der Körperverletzung zu Streitigkeiten zwischen den

Personen. Bei den beiden vorläufig festgenommen Personen handelt es

sich um einen 40 jährigen Peiner, sowie eine 40-jährige Peinerin.

Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Da zum Zeitpunkt der Tatausführung reger Fahrzeug- und

Personenverkehr im Bereich Duttenstedter Straße / Schwarzer Weg

herrschte, ist davon auszugehen, dass es weitere Zeugen gibt, welche

sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben könne. Diese werden

dringend gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in

Verbindung zu setzen.

