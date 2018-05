POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.-13.05.2018 ++

Lüneburg (ots) – Lüneburg :

Lüneburg – Diebstahl aus Pkw Ein unbekannter Täter verschaffte

sich am Freitagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der

Ilmenaustraße Zugang zu einem verschlossenen Pkw Audi A3, in dem er

die Fahrerscheibe beschädigte. Im Anschluss entwendete unbekannter

Täter ein Mobiltelefon aus dem Fahrzeuginneren. Hinweise nimmt die

Polizei Lüneburg unter 04131-8306-2215 entgegen.

Lüneburg – Trunkenheitsfahrten Am frühen Freitagabend meldeten

Zeugen der Lüneburger Polizei einen 33jährigen Lüneburger, welcher

mit seinem Pkw Audi in der Goseburgstraße in den Begegnungsverkehr

gefahren war und im Anschluss daran Mühe hatte sein Fahrzeug

ordnungsgemäß einzuparken. Die eingesetzten Beamten führten daraufhin

bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest durch, welcher ein

Ergebnis von 2,24 Promille ergab. Gegen den 33-Jährigen wurde ein

Strafverfahren eingeleitet, zu dem wurde sein Führerschein

einbehalten.

Ein Zeuge teilte der Polizei am frühen Samstagmorgen einen

vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer mit, welcher sich mit seinem

Pkw BMW auf dem Gelände eines Schnellrestaurants in der Goseburg

befand. Eine sofort alarmierte Funkstreifenbesatzung konnte den

41jährigen Fahrzeugführer noch auf dem Gelände des Schnellrestaurants

aufnehmen und kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein des

41-Jährigen wurde zunächst einbehalten.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dahlenburger Landstraße

wurde bei einem 37jährigen Fahrzeugführer eines VW Golfs durch die

kontrollierenden Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein

daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16

Promille. Den 37-Jährigen erwartet nun auch ein Strafverfahren, sein

Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Lüneburg – Verkehrsunfall mit Flucht In der Erbstorfer Landstraße

kam es am Freitagnachmittag, um 16:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 20jährige Radfahrerin

befuhr die Erbstorfer Landstraße in Richtung Bockelmannstraße.

Hierbei querte die Radfahrerin bei grünem Ampellicht die

Hermann-Löns-Straße. Ein Pkw-Fahrer, welcher die Erbstorfer

Landstraße in selbe Richtung befuhr, machte einen Schlenker um einen

entgegenkommenden und haltenden Pkw herum und kam hierbei auf die

Fahrspur der Radfahrerin. Diese musste hierdurch stark abbremsen, um

einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch hierdurch und

verletzte sich dabei leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fahrt,

ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Hinweise nimmt die

Polizei Lüneburg unter 04131-8306-2215 entgegen.

Kirchgellersen – Verkehrsunfall mit Pony Am Freitagabend, gegen

21:45 Uhr, kam es in der Dachtmisser Straße zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Pkw Hyundai und einem Pony. Das Pony war zuvor

gemeinsam mit zwei Eseln von einer Koppel in Reppenstedt ausgebüchst

und auf die Fahrbahn gelaufen. Durch den Zusammenstoß wurde das Pony

so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb. Am Pkw

Hyundai entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Einer

der Esel wurde noch in der Nacht durch eingesetzte Polizeikräfte, der

zweite Esel wurde durch Anwohner in Dachtmissen am Folgetag

eingefangen.

Vögelsen – Einbruch in Einfamilienhaus Die Abwesenheit einer

Bewohnerin nutzten Unbekannte um in der Nacht von Freitag auf Samstag

in ein Einfamilienhaus in Vögelsen einzubrechen. Nach dem die

Unbekannten sich Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, durchsuchten

sie sämtliche Räumlichkeiten und entfernten sich anschließend mit

einer geringen Summe Bargeld wieder vom Tatort. Hinweise nimmt die

Polizei Lüneburg unter 04131-8306-2215 entgegen.

Lüneburg – Tierrettung Eine Entenmutter versuchte am Samstagmittag

mit ihren neun Kindern die Artlenburger Landstraße zu queren.

Aufmerksame Tierfreunde hielten die Familie durch den Einsatz einer

mobilen Sperre, welche sie mit Hilfe ihrer mitgeführten Fahrräder

errichteten, davon ab und alarmierten die Polizei. Diese wiederum bat

die Feuerwehr um Unterstützung, welche sofort ausrückte. Trotz der

geballten Mann-Power gelang es nicht die Tiere vollständig

einzufangen, da sich die Entenmutter durch Flugeinlagen immer wieder

einer Ingewahrsamnahme entzog. Aus diesem Grunde wurde die dort

vierspurige Straße kurzzeitig voll gesperrt und die Entenfamilie

durfte ihren geplanten Weg auf die andere Straßenseite fortsetzten.

Scharnebeck – Verkehrsunfall mit Flucht Am Samstag erschien ein

39-Jähriger auf der Polizeidienststelle in Lüneburg, um eine

Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Der 39-Jährige war am Freitagmittag,

gegen 13:00 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad den Moorweg vom Inselsee in

Rtg. Scharnebeck entlang gefahren. Hierbei wurde er von einem Pkw

überholt und touchiert, so dass er stürzte. Hierbei zog sich der

39-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Pkw der ihn überholt hatte

fuhr weiter ohne anzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg

unter 04131-8306-2215 oder die Polizeistation Scharnebeck unter

04136-912390 entgegen.

Lüneburg – Körperverletzung In der Diskothek Garage ist es am

frühen Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung gekommen. Zwei

18-Jährige gerieten in einen Streit in Folge dessen die Täterin das

Opfer würgte. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt und mittels

Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Städtische Klinikum

verbracht. Genaue Hintergründe für die Tat sind noch nicht bekannt.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die 18-Jährige wurde

eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg :

Lüchow – Fahrraddiebstahl Ereignisdatum: Di., 08.05.2018 19:00 –

Do., 10.05.2018 12:30 Ereignisort: 29439 Lüchow,

Theodor-Körner-Straße Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter entwendet

das abgeschlossene schwarze Damenfahrrad mit Aufdruck „Excelsior“ der

Geschädigten vom Hinterhof. Schadenshöhe: 100 Euro

Lüchow – Fahrraddiebstahl Ereignisdatum: Do., 10.05.2018 19:00 –

Do., 10.05.2018 23:59 Ereignisort: 29439 Lüchow OT Ranzau

Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter entwendet das ungesicherte

schwarze Mountainbike mit weißem Aufdruck „Volkswagen“ aus dem

Hofbereich einer Gaststätte. Schadenshöhe: 700 Euro

Lübbow – Brand eines Hochsitzes und einer Hecke Ereignisdatum:

Sa., 12.05.2018 01:30 – Sa., 12.05.2018 01:55 Ereignisort: Zwischen

Saaße und Lübbow, 29488 Lübbow, Ziegeleistraße Kurzsachverhalt:

Nahezu zeitgleich brannten in der Ziegeleistraße in Lübbow eine Hecke

sowie an einem Feld zwischen Saaße und Lübbow ein Hochsitz. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die

Polizei Lüchow.

Lüchow – Fahren unter Alkoholeinfluss Ereignisdatum: Fr.

11.05.2018 08:10 Ereignisort: 29439 Lüchow Kurzsachverhalt: Während

einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 51-jährigen Quad-Fahrer eine

Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille festgestellt. gegen den

Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dannenberg – Verkehrsunfallflucht Ereignisdatum: Fr. 11.05.2018

18:30 – Sa. 12.05.2018 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Tankstelle

Lüchower Straße Kurzsachverhalt: Der bislang unbekannte

Unfallverursacher fuhr gegen ein Teppichklopfergestell und

beschädigte dieses. Danach entfernte er sich vom Unfallort ohne sich

um eine Schadensregulierung zu kümmern. Entstandener Schaden ca. 300

Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dannenberg.

Schnega – Fahren unter Alkoholeinfluss Ereignisdatum: Sa.

12.05.2018 08:02 Ereignisort: 29465 Schnega, Starrel Kurzsachverhalt:

Bei einem 24-jährigen VW Passat-Fahrer wurde bei einer

Verkehrskontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Promille

festgestellt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Woltersdorf – Verkehrsunfallflucht Ereignisdatum: Sa., 12.05.2018

07:55 – Sa., 12.05.2018 08:05 Ereignisort: 29497 Woltersdorf,

Ziegeleistraße Kurzsachverhalt: Ein derzeit unbekannter

Unfallverursacher touchierte mit einem Fahrzeug beim Vorbeifahren den

in der Ziegeleistraße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lüchower

Straße parkenden Pkw VW T5 des Geschädigten und beschädigte dabei

dessen rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der

Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine

Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die örtliche

Polizei. Schadenshöhe: 400 Euro

Küsten – Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Ereignisdatum: Sa.

12.05.2018 14:57 Ereignisort: 29482 Küsten, K8 Kreuzung Tüschau

Kurzsachverhalt: Ein 18-jähriger Lüchow-Dannenberger übersah beim

Überqueren der K8 eine 59-jährige Lüneburgerin mit ihrem VW, so dass

es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß kam, bei der die

Lüneburgerin schwer verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein

Schaden von rund 10000 Euro.

Lüchow – Trunkenheit im Verkehr Ereignisdatum, Sa. 12.05.2018

21:30 Ereignisort: Lüchow, REWE-Parkplatz, Theodor-Körner-Straße

Kurzsachverhalt: Ein 33-jähriger Lüchow-Dannenberger fuhr mit seinem

PKW auf dem REWE-Parkplatz gegen einen Baum. Am PKW entstand

Sachschaden. Der Fahrzugführer pustete 2,37 Promille. Es wurde ein

Strafverfahren eingeleitet, sowie der Führerschein beschlagnahmt und

eine Blutprobe entnommen.

Prezelle – Gefährliche Körperverletzung Ereignisdatum: Sa.,

12.05.2018 23:25 Ereignisort: 29491 Prezelle Kurzsachverhalt: Eine

alkoholisierte 44-jährige verletzte nach Streitigkeiten einen

19-jährigen mit einem Messer an der Schulter.

Uelzen :

Uelzen – Betäubungsmittel-Verstoß Im Rahmen einer

Personenkontrolle im Stadtgebiet Uelzen wurde bei einem 40jährigen

Kreisstadtbewohner Marihuana aufgefunden. Den Mann erwartet nun ein

Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Uelzen – Sachbeschädigung Ein 36jähriger warf am Samstagabend in

einer Uelzener Gaststätte eine Bierflasche in Richtung eines

59jährigen Lokalbesuchers. Die Flasche verfehlte glücklicherweise ihr

Ziel. Als der Mann daraufhin des Lokals verwiesen wurde, zerstörte er

beim Hinausgehen eine Fensterscheibe der Lokalität. Gegen den Mann

wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bienenbüttel – Verkehrsstraftaten Ein 52jähriger Bienenbütteler

rastete am Freitagnachmittag in seinem Heimatort aufgrund einer

Kleinigkeit komplett aus. Ein 27jähriger musste im Ortskern

verkehrsbedingt halten, der 52jährige fuhr dem jungen Mann in der

Folge hinten auf. Er fuhr dann neben den Geschädigten, fuhr im vor

Wut noch absichtlich in die linke Fahrzeugseite und wollte den jungen

Mann zu guter Letzt auch noch verprügeln. Als die Polizei den

52jährigen mit zur örtlichen Polizeistation nahm, zerstörte er dort

den vor der Polizeistation befindlichen Notrufkasten und die

Klingelanlage. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen – Ladendiebstahl Gegen einen 26jährigen Mann leitete die

Polizei ein Strafverfahren ein, nachdem der junge Mann beim Verlassen

einer Drogerie in Uelzen Alarm auslöste. Eine Durchsuchung seiner

Tasche führte zum Auffinden von hochwertigen Kosmetikartikeln im Wert

von fast 200 Euro.

Bad Bevensen/Uelzen – Unfälle Viel Glück im Unglück hatte ein

12jähriges Kind bei einem Unfall am Freitag kurz vor 14:00 Uhr an der

Sasendorfer Kreuzung in Bad Bevensen: Der Junge überquerte mit seinem

Fahrrad die Landesstraße und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw,

dessen 47jähriger Fahrer die Landesstraße stadtauswärts befuhr. Das

Kind fuhr mit seinem Rad gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw,

stürzte und wurde vom mitgeführten Pkw-Anhänger überrollt. Das

Fahrrad ist kaputt, der Junge erlitt jedoch nur leichte Verletzungen.

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro;

das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen

17:15 Uhr in Uelzen ereignete: Ein 20jähriger Autofahrer musste an

der Einmündung zur Waldstraße verkehrsbedingt halten. Eine

nachfolgende 16jährige Leichtkraftrad-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit

auf den vor ihr haltenden Pkw auf. Dabei wurden sie und ihre

ebenfalls 16jährige Sozia leicht verletzt und vorsorglich zur

Behandlung ins nahe gelegene Klinikum verbracht.

Nicht viel Freude an seinem bei einer Autovermietung ausgeliehenen

Golf GTI hatte ein 21jähriger Kreisstadtbewohner. Der junge Mann

befuhr mit dem PS-starken Fahrzeug am Freitag gegen 17:00 Uhr die

Landesstraße in Richtung Ebstorf und bog in einem weiten Bogen nach

rechts in die Hugo-Steinfeld-Straße ab. Hierbei geriet er auf die

linke Fahrbahnseite der Hugo-Steinfeld-Straße, wo sich zu diesem

Zeitpunkt ein 63jähriger mit seinem Pkw der Einmündung zur

Landesstraße näherte. Der 21jährige stieß frontal mit dem Pkw

zusammen. Der 63jährige wurde leicht verletzt. Den entstandenen

Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.

