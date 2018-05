POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 13. Mai 2018 Teil 2 (Zeitraum Samstagmorgen – Samstagmorgen)

Peine (ots) – Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter brachen am Samstag, gegen 04:10 Uhr, in ein

Geschäft in der Schützenstraße in Peine ein. Nachdem sie die

Schaufensterscheibe gewaltsam zerstört hatten, entwendeten sie aus

einer Auslage diverse Schmuckstücke. Anschließend flüchteten die

Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der

Polizei im Nahbereich verlief negativ. Die Schadenshöhe beläuft sich

auf ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstag, um 11:20 Uhr, kam es in der Marktstraße in Hohenhameln

zu einem Verkehrsunfall. Ein 35- jähriger PKW- Fahrer aus Algermissen

musste an einem Fußgängerüberweg anhalten, um einem dort wartenden

Kind den Übergang zu ermöglichen. Ein 84- jähriger PKW- Fahrer aus

Hildesheim erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des

35- Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer, sowie die beiden 8- und 10-

jährigen Kinder, welche sich im PKW des 35- Jährigen befanden, wurden

leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mittels Rettungswagen in

Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß

nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

