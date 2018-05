POL-BOR: Borken – Hilflosen Mann in Gewahrsam genommen

Borken (ots) – Am Samstagabend lief ein 29-jähriger Mann aus Polen

gegen 23.25 Uhr volltrunken und in Schlangenlinien über die Burloer

Straße, sodass Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. Die

Beamten nahmen den 29-Jährigen zum Schutz der eigenen Person bis zur

ausreichenden Ausnüchterung in Gewahrsam.

