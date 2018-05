POL-LIP: Detmold. Schaden am geparkten Mercedes.

Lippe (ots) – Auf dem Parkplatz eines Fachmarktes an der

Klingenbergstraße, Ecke Niemeierstraße, ist am Samstag ein schwarzer

Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden.

Der Wagen stand von 08.30 Uhr bis gegen 12.45 Uhr auf einem

Stellplatz in der Nähe der Warenannahme, als er hinten rechts durch

ein unbekanntes Fahrzeug berührt wurde. Die Schadenshöhe liegt bei

etwa 1.500 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat bzw. Angaben zum

Verursacherfahrzeug oder zu dessen Fahrer machen kann, der wird

gebeten sich unter 05231 / 6090 mit dem Verkehrskommissariat Detmold

in Verbindung zu setzen.

