POL-LIP: Detmold. Nissan Micra erheblich beschädigt.

Lippe (ots) – Auf dem Klinikum-Parkplatz an der Hofstraße ist am

Samstagmorgen bzw. -vormittag ein schwarzer Nissan Micra beschädigt

worden. Als die Fahrzeughalterin gegen 12.45 Uhr in ihr Fahrzeug

steigen wollte, stellte sie die Beschädigung entlang der Fahrerseite

fest. Ein Verursacher hat sich bislang nicht genmeldet, um für den

entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro aufzukommen.

Hinweise im Zusammenhang mit der Kollision nimmt das

Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Lippe | Publiziert durch presseportal.de.