POL-LIP: Kalletal. Telefonmast „gefällt“.

Lippe (ots) – Eine 33-jährige Autofahrerin ist am

Samstagnachmittag auf der Broser Straße verunfallt. Sie hatte Glück

im Unglück und kam mit leichten Verletzungen davon. Die Frau war

gegen 15.00 Uhr mit ihrem Renault von Niedermeien in Richtung

Bavenhausen unterwegs und kam durch einen Fahrfehler beim Durchfahren

einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Renault krachte

gegen einen Telefonmast, fällte diesen und blieb am Ende einer

Böschung stehen. Die 33-Jährige verletzte sich leicht, musste

allerdings ins Klinikum gefahren werden. Am Auto entstand hoher

Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 23.000 Euro.

