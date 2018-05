POL-LIP: Lemgo. Hund aus überhitztem Auto gerettet.

Lippe (ots) – Zeugen alarmierten am Samstagmittag die Polizei,

weil sie auf einen Hund in einem geparkten PKW aufmerksam geworden

waren. Das Tier war offensichtlich am Kollabieren. Der geparkte Ford

stand auf dem Seitenstreifen der Bismarckstraße in praller Sonne. Im

Koffer- /Gepäckraum der großen Limousine lag völlig apathisch ein

großer Hund. Eine der Seitenscheiben des Autos war einen winzigen

Spalt geöffnet. Nachdem die hinzugerufenen Polizeibeamten vergebens

versucht hatten den Fahrzeughalter zu erreichen, zerschlug ein

Beamter ein kleines Seitenfenster und öffnete den Wagen. Beiden

Beamten gelang es, den großen und schweren Hund aus dem Auto zu

heben, um ihm ausreichend „Belüftung“ zu verschaffen. Anwohner

brachten Wasser für das Tier, das sich dann nach und nach erholte.

Gegen die Autofahrerin ist ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz eingeleitet worden. Bei Sonneneinstrahlung erhöht

sich die Innenraumtemperatur eines Fahrzeugs nach nur wenigen Minuten

auf mindestens die doppelte Gradzahl. Da reicht es auch nicht aus,

wenn bei Sonnenschein ein Fenster spaltbreit geöffnet wird. Dadurch

entsteht keine Luftzirkulation. Das gilt sowohl für Menschen,

insbesondere Kinder, als auch Tiere. Die Folgen sind die oben

beschriebenen.

