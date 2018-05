POL-AUR: Pressemeldung für Samstag/Sonntag 12./13.05.2018

Aurich/Wittmund (ots) – Polizeiinspektion AurichWittmund

Pressemeldung für den 13.05.2018

Altkreis Aurich

Streit zwischen Taxi-Fahrer In der Nacht zum Samstag gerieten zwei

Taxifahrer über eine Beförderungsfahrt in Streit. Während der

verbalen Auseinandersetzung spuckte der eine Fahrer (52J) dem anderen

Fahrer(44J) ins Gesicht. Der 44-Jährige griff daraufhin in das

Fahrzeug des 52-Jährigen woraufhin der im Taxi sitzende Fahrer die

Fensterscheibe hochfuhr und den Arm des 44-Jährigen einklemmte. Das

Opfer wurde dadurch leicht verletzt.

Bargeld gestohlen Am Freitagmittag waren in Moordorf zwei

Handwerker unterwegs. Sie boten einer älteren Frau (86 J.) an, ihr

Dach zu reparieren. Im Haus einigten sich die beiden Männer mit der

Frau auf einen Festbetrag für die Reparatur, baten aber gleichzeitig

um einen Vorschuss. Die Frau willigte ein und holte das erforderlich

Geld. Im Anschluss verwickelt einer der Männer die Frau in ein

Gespräch. Diesen Moment nutzte der anderer Mann, um in das Zimmer mit

dem Geld zu gelangen und es zu entwenden. Die Männer verließen die

Wohnung dann mit der Bemerkung, dass sie das Baumaterial holen

müssten. Als die Männer nach einer längeren Zeit nicht zurückkamen

bemerkte die Frau den Diebstahl. Laut Angaben der Frau nutzten die

Männer einen weißen Transporter. Die Polizei Aurich erbittet Hinweise

auf das Fahrzeug und Personen unter 04941/6060.

Kupferdiebstahl In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam ein

in Südbrookmerland OT Ekels zu einem Kupferdiebstahl. Unbekannte

Täter fuhren vermutlich mit einem Pkw mit Anhänger auf ein Grundstück

an der Theener Straße und entwendeten eine größere Menge

Kupferleitungen, die hinter dem Haus gelagert wurden. Die Polizei

Aurich erbittet Hinweise unter Tel. 04941/6060.

Daumen verdreht In der Nacht zum Sonntag kam es in Aurich zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Grund des Streites war die

unterschiedliche Ansicht über die Erziehung der Kinder. An diesem

Abend war der Ehemann nach längerer Abwesenheit wieder nach Hause

gekommen. Der Mann wollte sich an diesem Abend um das kleineste Kind

kümmern, damit war die Frau nicht einverstanden und der Streit

eskalierte als der Mann der Frau das Babyphone aus der Hand riss und

den Daumen der Frau verdrehte. Nach der Sachverhaltsaufnahme verließ

der Mann die Wohnung.

Bereich PK Wittmund

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Beleidigung Am späten

Samstagabend legte sich ein amtsbekannter stark alkoholisierter

54jähriger Wittmunder auf den Alten Postweg in Wittmund. Ein sich

nähernder Fahrzeugführer erblickte den Mann in der Dunkelheit erst im

letzten Moment und konnte ein Überfahren verhindern. Auf Grund seiner

Alkoholisierung wurde der Wittmunder dem Krankenhaus zugeführt. Hier

wurde der Mann wieder richtig wach, was in einer Schimpf- und

Beleidigungstirade gegenüber den eingesetzten Beamten endete.

Strafverfahren wurden eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am

Freitag wurde gegen 22 Uhr durch eine Funkstreifenbesatzung der

Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten und kontrolliert. Bei der

Überprüfung wurde festgestellt, dass der 16jährige Fahrer nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde

untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag wurde gegen 05:00 Uhr ein 33jähriger Wittmunder mit

seinem Fahrzeug in Wittmund angehalten und kontrolliert. Bei der

Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers

festgestellt. Eine Überprüfung ergibt einen Wert von 0,8 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.

Vorfahrt missachtet Am Samstagvormittag kam es in Fulkum zu einem

Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Fahrer eines VW Passat aus Holtgast

wollte von der Straße Am Bahnstieg nach links in Richtung Esens

abbiegen. Hierbei übersah er die aus Rtg. Esens kommende und

bevorrechtigte 52jährige Fahrerin eines Opel Agila aus Dornum. Es kam

zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

Bereich PK Norden

Betrunken mit dem Auto unterwegs In der Nacht von Samstag auf

Sonntag gingen der Polizei gleich zwei Fahrzeugführer ins Netz, die

alkoholisiert mit ihrem Pkw unterwegs waren. Zunächst wurden die

Beamten am späten Abend im Stadtbereich Norden auf einen aus dem

Brookmerland stammenden 58-jährigen Mann aufmerksam, weil dieser sein

Fahrzeug sehr unsicher auf der Straße führte. Im Rahmen der Kontrolle

stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Herrn fest. Eine

Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht auf vorangegangenem,

erheblichen Alkoholkonsum. In den frühen Morgenstunden war es

47-jähriger, in der Krummhörn wohnhafter Fahrzeugführer, bei dem die

Polizeibeamten im Rahmen der im Stadtbereich Norden durchgeführten

Verkehrskontrolle Alkoholgeruch feststellten. Auch hier bestätigte

eine Atemalkoholkontrolle den Verdacht der Beamten auf Konsum

alkoholischer Getränke vor Fahrtantritt. In beiden Fällen wurde bei

den Fahrzeugführern eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis der

Blutuntersuchungen wird zeigen, in wieweit sich die Beschuldigten in

den jeweils eingeleiteten Strafverfahren zu verantworten haben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am frühen Samstagabend kontrollierten

Beamte des PK Norden einen 37-jährigen Mann aus Südbrookmerland, der

in Norden auf der Bahnhofstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs

war. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Herr jedoch

nicht vorweisen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Boot transportiert Am frühen Samstagmorgen wurden Beamte des PK

Norden in Leezdorf auf ein Fahrzeuggespann aufmerksam, welches sie

daraufhin kontrollierten. Ein 32-jähriger Mann aus dem Brookmerland

führte einen Traktor mit angehängtem Bootstrailer und darauf

geladener Yacht. Für ein Fahrzeuggespann dieser Art fehlte dem jungen

Mann jedoch die entsprechende Fahrerlaubnis, so dass die Beamten ein

Strafverfahren einleiteten. Im Weiteren stellten die Beamten weitere

Mängel, wie z. B. nicht vorhandene Beleuchtungseinrichtung am

Anhänger, unzureichende Ladungssicherung und nicht zulässige

Bereifung, fest, was die Verkehrssicherheit wesentlich

beeinträchtigte. Das Fahrzeuggespann wurde unter sichernder

Polizeibegleitung bis zum nächstmöglichen, sicheren Abstellort

begleitet, da ein Verbleiben vor Ort nicht möglich war.

Streit um Parkplatz Am späten Samstagvormittag wurden die Beamten

zu einer Kurklinik in Norddeich gerufen. Hier waren zwei Männer wegen

eines noch freien Parkplatzes in Streit geraten. Dieser artete

letztlich in der Form aus, dass ein 60-jähriger Mann aus

Nordrhein-Westfalen dem 49-jährigen Niedersachsen ins Gesicht schlug.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Streit bereits gelegt, da

beide Herren sich mittlerweile räumlich getrennt hatten. Die Beamten

prüfen derzeit das Verhalten der handelnden Personen und leiten

entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

