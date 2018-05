POL-UL: (BC) Biberach an der Riß/Winterreute – Streit um Grillplatz endet mit Anzeige wegen Körperverletzung

Ulm (ots) – Zwei Familien gerieten an einem öffentlichen

Grillplatz bei Winterreute in Streit. Eine der Familien hatte bereits

gestern einen Tisch mit einer Tischdecke für den heutigen Muttertag

reserviert. Als sie zum Grillplatz kamen, war bereits eine andere

Familie da und grillte. Diese hatte die Reservierung

berechtigterweise nicht anerkannt. Hierüber gerieten die beiden

Familien derart in Streit, dass mindestens eine Frau durch einen Mann

geschlagen wurde. Das Polizeirevier Biberach ermittelt nun wegen

Körperverletzung gegen den Täter.

