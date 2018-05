POL-RT: Überfall auf Taxifahrer

Reutlingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Überfall auf Taxifahrer – Täter festgenommen

Reutlingen (RT): Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das

Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln gegen einen 30-jährigen

Deutschen aus Reutlingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte

dieser am frühen Samstagabend ein Taxi in Lichtenstein-Unterhausen

genutzt um sich nach Reutlingen fahren zu lassen. In der Stuttgarter

Straße in Reutlingen angekommen, entrichtete der 30-jährige den

Fahrpreis, zog anschließend eine Pistole und bedrohte damit den

Taxifahrer. Er forderte das eben bezahlte Fahrgeld vom Taxifahrer

wieder zurück und flüchtete anschließend zu Fuß. Bei der sofort

eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen des Polizeireviers

Reutlingen konnte der 30-jährige noch in Tatortnähe festgenommen

werden. Ebenso konnte die in Tatortnähe weggeworfene Pistole

sichergestellt werden, bei der er sich um eine Schreckschusswaffe

handelte. Der Täter legte in seiner Vernehmung bei der

Kriminalpolizei Reutlingen ein umfassendes Geständnis ab. Er wurde

daraufhin am 13.05.2018, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Tübingen, auf freien Fuß gesetzt.

