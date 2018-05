POL-PDNR: PI AK Wochenendpressemitteilung vom 11.05.-13.05.2018

Altenkirchen (ots) – Hamm – Diebstahl eines Bogenziels In der Zeit

zwischen Donnerstag, 10.05.2018, 14:00 Uhr und Freitag, 11.05.2018,

11:00 Uhr, betraten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das

Bogenschießgelände einer Schützenvereinigung in Hamm und entwendeten

von dort ein ca. 15 kg schweres 3D – Bogenziel in Form eines Uhu. Der

Wert dieses Ziels beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die geschädigte

Schützenvereinigung hat in den sozialen Medien einen Aufruf zur

Rückgabe des Ziels gestartet. Die Polizei Altenkirchen bittet um

sachdienliche Hinweise.

Altenkirchen – Diebstahl eines Pkw In der Nacht von Samstag,

12.05.2018, 20:00 Uhr, auf Sonntag 13.05.2018, 03:55 Uhr, wurde ein

auf dem Parkplatz Weyerdamm abgestellter Pkw der Marke BMW durch

bislang unbekannte Täter entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wird mit

ca. 25.000 Euro beziffert. Hinweise auf den oder die Täter bitte an

die Polizei Altenkirchen.

