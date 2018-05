POL-PDLD: Täterfestnahme nach Metalldiebstahl

Landau, 12.05.2018, 03:10 Uhr (ots) – Ein Zeuge meldete eine

vermummte Person die sich im Gelände des Umspannwerks der Pfalzwerke

in der Hainbachstraße befand. Dort habe dies Person etwas durch die

Anlage getragen und am Zaun zum Abtransport bereitgelegt. Die

Örtlichkeit wurde mit starken Kräften der Polizei umstellt. Mehrere

Beamte überstiegen die Umzäunung und betraten das Gelände. Als der

Täter dies erkannte, flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch bei der

anschließenden Absuche des Geländes in einem Gebüsch gesichtet und

festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige und

aus Landau stammende Täter, eine größere Menge Kabelstücke am Zaun

zum Abtransport bereitgelegt hatte. Dem aufmerksamen Zeugen war es

gelungen, den Tathergang mit seinem Smartphone zu filmen.

