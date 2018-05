POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit 2 beschädigten Fahrzeugen

Landau, Boelckestraße, 12.05.2018, 03:00 – 09:15 Uhr (ots) – Ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Boelckestraße in Landau in

Richtung Neustadter Straße. In Höhe der Hausnummer 20 streifte er

zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Ohne sich um die

Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt

fort. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

in Höhe von etwa 13.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten bitte an die

Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

