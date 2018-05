POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizei Cochem für den Zeitraum Fr., 11.05.2018, 12:00h bis So., 13.05.2018, 10:00h

Cochem (ots) – Insgesamt ereigneten sich im Berichtszeitraum 11

Verkehrsunfälle, die glücklicherweise ohne größere Personenschäden

ausgegangen sind.

Treis-Karden: Motorradfahrer leicht verletzt Am Samstag,

12.05.2018, gegen 13:15 Uhr, stürzt ein 55 Jahre alter Motorradfahrer

auf der L202, Höhe Kloster Engelport und verletzt sich leicht am

Bein. Er war in einer Gruppe von Bikern unterwegs und bemerkte nicht,

dass ein vor ihm fahrendes Motorrad anhielt. Er fuhr auf und stürzte.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2500 Euro

Treis-Karden: Motorradfahrer leicht verletzt Am Samstag,

12.05.2018, gegen 18:56h, befährt eine Gruppe Motorradfahrer die L

202 in Richtung Altstrimmig. In einer Rechtskurve kommt der

vorrausfahrende Kradfahrer auf den Grünstreifen und stürzt. Der

Dritte der Gruppe erschreckt sich und stürzt ebenfalls, wobei er sich

leicht verletzt. Er wird vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Ulmen: Verletzter Mofa-Fahrer, Zeugen gesucht Am Samstag,

12.05.2018, gegen 18:50 Uhr, kam es in Ulmen, Fronweg / Weidenstraße

zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Mofafahrer. Der

16-jährige Mofafahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Sache wurde

erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Beide Beteiligten

dürften durch ihr Verhalten den Unfall verursacht haben. Der

Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Es sollen Zeugen vor Ort

gewesen sein, die sich bitte mit der Polizei Cochem, 02671 9840 in

Verbindung setzen möchten

