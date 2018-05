LPI-EF: Bekannter Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Erfurt (ots) – Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd der

Erfurter Polizei befanden sich am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr

gerade in einem Bürgergespräch in der Theaterstraße, als ihnen

verdächtige Sprühgeräusche aus der näheren Umgebung auffielen. Bei

der Absuche konnten sie einen 29-Jährigen feststellen, der gerade

Graffiti an mehrere Hauswände sprühte. Ironischerweise hatte er

einige polizeifeindliche Sprüche gesprüht, als ihn die Beamten

entdeckten. Bei der weiteren Absuche konnten an mehreren Stellen im

Erfurter Stadtgebiet gleichartige Graffiti festgestellt werden, die

ihm eindeutig zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus hatte der

29-Jährige noch die entsprechenden Spraydosen und Utensilien bei

sich. Er ist der Erfurter Polizei als Graffiti-Sprayer bekannt und

schon mehrfach aufgefallen, wie auch erwischt worden. Alle

aufgefunden Utensilien wurden sichergestellt und dem Sprayer ein

Platzverweis erteilt. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.