POL-PDNR: Wissen – Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Wissen (ots) – Ein am Freitag, den 11.05.2018 auf dem Parkplatz

des TEDI-Marktes in Wissen an der Hachenburger Straße geparkter Pkw

VW Caddy, Farbe dunkelviolett, wurde in der Zeit zwischen 15.00 und

18.15 Uhr durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anhand

der Beschädigungsstelle (Fahrertüre stark eingedrückt)ist das

unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken

gegen die Fahrertüre des Caddy geprallt und anschließend einfach

weggefahren. Anhand von Farbabrieb kann festgestellt werden, das der

Unfallflüchtige ein helles Fahrzeug geführt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de

