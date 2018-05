POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende vom 11.05. – 13.05.2018

Andernach (ots) – Gelöste Radmuttern, Tatort: Andernach,

Dr.-Sonnenschein-Straße

Der geschädigte Anrufer stellt fest, dass an seinem PKW an zwei

Rädern jeweils alle fünf Radmuttern gelöst wurden. Die Tatzeit dürfte

in der Nacht vom 10.05.18 auf 11.05.18 liegen. Der PKW war in der

Dr.-Sonneschein-Straße abgestellt. Täterhinweise liegen bislang nicht

vor. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.:

02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung, Tatort: Andernach, Wilhelmstraße

Am späten Abend des 11.05.2018 wurde das Kellerfenster eines

Hauses in der Wilhelmstraße in Andernach mit einer Flasche

eingeworfen. Der Täter warf die Flasche gezielt vom alten

Güterbahnhof aus in Richtung Fenster. Täterhinweise bestehen bislang

nicht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.:

02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Schlange, Tatort: Kaltenengers, Kirchstraße

Einen eher unüblichen Einsatz mussten die Beamten der PI Andernach

am 12.05.18 in Kaltenengers bewältigen. Die Anruferin teilte mit,

dass sich eine Schlange auf ihrer Grundstücksmauer entlang schlängeln

würde. Beim Eintreffen konnte die Schlange als ca. 1m lange

Ringelnatter identifiziert werden. Diese verkroch sich schließlich

jedoch im Motorinnenraum eines Pkw. Die Rettung erwies sich als etwas

kompliziert, da die Schlange offensichtlich nicht gerettet werden

wollte. Mit Hilfe der Feuerwehr Kaltenengers konnte die Schlange dann

schließlich geborgen und abtransportiert werden.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Tatort: Weißenthurm, Am Kahlenberg

In den frühen Sonntagmorgenstunden des 13.05.18 wird der PI

Andernach ein vermutlich alkoholisierter PKW Fahrer gemeldet. Dieser

habe soeben zwei geparkte PKW beschädigt. Vor Ort können die Beamten

den unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss stehenden 22-Jährigen

antreffen. Dieser gab an, dass er nach einer Feier nur noch eine

kleine Runde um den Block fahren wollte. Mit seinen fast 2 Promille

beschädigte er dann im Nachgang zwei geparkte PKW. Der junge Mann

besitzt zudem keinen Führerschein und wurde per Haftbefehl gesucht.

Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht, wo ihm

eine Blutprobe entnommen und Anzeige erstattet wurde.

Verkehrsunfälle

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach wurden im

Berichtszeitraum wie üblich zahlreiche Verkehrsunfälle aufgenommen.

Darüber hinaus wurden einige Ruhestörungen gemeldet, bei denen die

Polizei zur Ruhe ermahnen musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210

Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Koblenz | Publiziert durch presseportal.de.