LPI-SHL: Anhänger verloren

Eisfeld (ots) – Am 12.05.2018 gegen 11:25 Uhr befuhr der

61-jährige Fahrer eines Pkw Dacia Duster mit einem Kleinanhänger die

Breite Straße in Eisfeld. Auf Höhe der Hausnummer 16 löste sich der

Anhänger vom ziehenden Fahrzeug und prallte in der weiteren Folge an

einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Seat Ibiza. Personen

wurden dabei nicht verletzt. Am Pkw Seat entstand erheblicher

Sachschaden von etwa 3000,00 EUR.

