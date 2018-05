POL-PDLD: Vier Dekorationsfiguren entwendet

Birkenhördt (ots) – In der Zeit zwischen Montag, dem 07.05.18, und

Freitag, dem 11.05.18, entwendete ein bislang unbekannter Täter in

der Hauptstraße in Birkenhördt vier Dekorationsfiguren aus Metall.

Diese etwa 40 cm hohen Figuren, zwei Hähne und zwei Heuschrecken,

standen auf einer Außenfensterbank zur Hauptstraße hin und konnten

von dem unbekannten Täter einfach weggehoben und mitgenommen werden.

Die Figuren hatten einen Wert von etwa 80.- Euro. Bei Hinweisen

wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.:

06343/93340.

