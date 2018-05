POL-DU: Festnahme nach Exhibitionismus

Duisburg-Röttgersbach (ots) – Am Samstag, den 12. Mai 2018,

zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, zeigte sich in der

Niederrhein-Therme ein 49-jähriger Mann anderen Gästen wiederholt in

exhibitionistischer Weise. Der Täter wurde durch die hinzugerufenen

Beamten festgenommen und aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Etwaige weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

