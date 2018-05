POL-HX: Unter Alkoholeinfluss zum Einkaufen gefahren Sa., 12.05.2018

33034 Brakel (ots) – Um 06.55 Uhr meldete der Mitarbeiter eines

Lebensmittelmarktes in Brakel einen versuchten Diebstahl. Der frühe

Kunde wollte zuerst an der Kasse die Ware bezahlen. Da die Kasse aber

noch nicht geöffnet war, wurde er ungeduldig und verließ das Geschäft

mit Ware, aber ohne zu bezahlen. Durch den Mitarbeiter wurde der Mann

auf dem Parkplatz angesprochen und die Ware abgenommen. Anschließend

entfernte sich der Mann mit einem Pkw. An der Halteranschrift konnte

der 61-jährige Fahrer des Pkw angetroffen werden. Er stand deutlich

unter Alkoholeinfluss. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe

angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

