LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht in Ilmenau

PI Arnstadt-Ilmenau (ots) – Am 15.05.2018 kam es in Ilmenau in der

Zeit von 09.15-09.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Pkw

Skoda hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz einer

Verkaufseinrichtung in der Oberpörlitzer Straße abgestellt. Nach

erfolgtem Einkauf kam er zu seinem blauen Skoda zurück und stellte

fest, dass dieser am Kotflügel vorne links und an der Fahrertür

beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle

pflichtwidrig verlassen. Zu dieser Straftat werden Zeugen gesucht.

Wer kann Hinweise geben? Bitte melden sie sich unter Tel. 03677/6010.

11-006968

