POL-AA: Ostalbkreis – Stand 08.30 Uhr: Ellwangen – Straußengehege beschädigt, Schwäbisch Gmünd – Pkw angefahren

Aalen (ots) – Zaun an Straußengehege beschädigt Ellenberg Bislang

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag den Zaun eines

Straußengeheges in der Marienstraße beschädigt. Vermutlich versuchten

sie dadurch die Strauße aus dem Gehege zu befreien. Diese blieben

jedoch in ihrem Refugium. In den letzten Wochen wurde schon mehrfach

der Zaun des Geheges beschädigt. Der dabei entstandene Schaden ist

bislang noch nicht zu beziffern. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen

der Vorfälle sich unter Tel. 07961/930-0 zu melden.

Pkw angefahren Schwäbisch Gmünd Ein 35-jähriger VW-Lenker übersah

am Samstag, gegen 16.28 Uhr einen hinter ihm, im Schöneckweg

geparkten VW und stieß mit diesem zusammen. dabei entstand ein

Schaden von 2000 Euro.

