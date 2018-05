LPI-GTH: Lkw Mercedes Sprinter entwendet

Gamstädt (ots) – Auf bisher unbekannte Art und Weise wurde in der

Zeit vom 10.05.18, 20.00 Uhr bis 11.05.18, 08.00 Uhr von einem

Grundstück in der Landstraße in Gamstädt ein Mercedes Sprinter, Farbe

braun entwendet. Wie sich der oder die unbekannten Täter Zugang zum

Fahrzeug verschafften und es starten konnten ist derzeit noch

unbekannt, da sich beide Fahrzeugschlüssel beim Fahrzeugbesitzer

befanden. Der Wert des Sprinters wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang, dem Täter oder

dem Verbleib des Fahrzeuges machen können.(dl)

