POL-PPMZ: Kennzeichen eines Motorrades entwendet

Guntersblum (ots) – Am 12.05.2018 zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr

wurde an einem, vor dem Bahnhof Guntersblum abgestellten, Motorrad

das Kennzeichen entwendet. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an

die Polizei.

