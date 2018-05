POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Warendorf (ots) – Am 13.05.2018 gegen 02:27 Uhr befuhr ein

25-jähriger Sassenberger mit einem Klein-Lkw die B 475 aus Richtung

Westkirchen kommend in Richtung Warendorf. In Höhe Vohren 70 kam es

zum Zusammenstoß mit einem aus Warendorf-Milte stammenden 20-jährigen

Fußgänger der hierdurch tödliche Verletzungen erlitt. Zur

Feststellung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 475 bis in

die frühen Vormittagsstunden gesperrt.

