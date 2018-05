POL-DA: Geparkter Lkw brennt – Polizei bittet um Hinweise

Raunheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (13.05.2018) geriet ein

in Raunheim, in der Robert-Bosch-Straße geparkter Lkw in Brand. Um

kurz von 02:00 Uhr alarmierten Anwohner Polizei und Feuerwehr. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Lkw schon im Vollbrand.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Am Lkw entstand

Totalschaden. An einem Motorroller und einem Motorrad entstand durch

die Hitzeeinwirkung ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf ca. 16.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand

im Bereich des Motos/Führerhauses ausgebrochen sein. Was genau den

Brand ausgelöst hatte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 /

696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.:06151/969-3030

