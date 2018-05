POL-GT: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) – Verl (AK) – Am Samstag, dem 12.05.2018, gegen

15.15 Uhr, wollte eine 47jährige Verlerin mit ihrem Pedelec von der

untergeordneten Tannenstraße in die Südstraße abbiegen. Dabei

beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 43jährigen Delbrückers, der

mit seinem Kleintransporter auf der Südstraße in Richtung

Westerwieher Straße unterwegs war. Trotz Vollbremsung und Ausweichens

konnte der Delbrücker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die

Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt (keine

Lebensgefahr). Sie wurde nach Erstversorgung in ein Gütersloher

Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Gütersloh | Publiziert durch presseportal.de.