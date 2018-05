POL-FR: Verkehrsunfallflucht in Emmendingen – Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) – Lkrs. Emmendingen, Stadtgebiet Emmendingen,

Kollmarsreuter Straße

Am 12.05.2018, gegen 10:10 Uhr kam es in der Kollmarsreuter Str.

in Emmendingen auf dem Parkplatz des Lidl zu einer

Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Ein-

oder Ausparken einen dort geparkten roten Pkw, Ford C-Max und

entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte unter 07641/582-0 an das

Polizeirevier Emmendingen wenden. Insbesondere der Fahrer eines dort

neben dem Geschädigten geparkten, bislang ebenfalls unbekannten

Ladekran-Lkw, kommt als Unfallzeuge in Betracht.

RE/cr FLZ/GG

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.