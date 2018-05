LPI-GTH: Feueralarm ausgelöst

Gotha (ots) – Am 11.05.2018 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über

einen möglichen Wohnungsbrand in der Konstantin-Ziolkowski-Straße

informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte man fest, dass

die Feuermelder einer Wohnung ausgelöst hatten und Rauch aus der

Wohnung kam. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet und

die Wohung betreten. In der Küche wurde alsbald ein Topf auf dem Herd

festgestellt, welcher stark qualmte. Der Wohnungsinhaber lies diesen

auf dem eingeschalteten Herd stehen und verlies die Wohnung. Feuer

war noch nicht ausgebrochen. Die Feuerwehr stellte den Herd ab und

lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. (mkö)

