LPI-GTH: Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen

Gierstädt (ots) – Am 12.05.2018 gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei

über einen lauten Schlag in der Ortslage Gierstädt informiert. Nach

dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt,

das bisher Unbekannte einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung

gerissen hatten. Das Gerät wurde wohl an ein Fahrzeug gebunden, mit

dessen Hilfe abgerissen und anschließend in dieses verladen. Danach

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug soll es

sich um einen dunklen SUV handeln. Wer hierzu Hinweise geben kann

oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möchte sich bitte an die

Polizei Gotha, unter Telefon: 03621/781124 wenden. (mkö)

