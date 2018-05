FW-MH: Großeinsatz durch den Dachstuhlbrand eines Reitstalles

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Am späten Samstagabend kam es um 23.55 Uhr zu einer Meldung über

ein Feuer im Dachbereich eines zirka 100 Meter mal 50 Meter großen

Landwirtschaftlichen Gebäudes am Eschenbruch. Die ersten Erkundungen

vor Ort ergaben, dass es in einem Wohnbereich zu einem Brand gekommen

war. Der Brand hatte sich auf eine Fläche von zirka 30 Meter mal 20

Meter auf das Dach ausgebreitet. Durch anwesende Personen wurden

schon vor dem Eintreffen sieben Pferde unbeschadet in Sicherheit

gebracht. Zwei Personen zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu

und wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr behandelt und zur

weiteren Abklärung in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Weitere

Personen waren nicht im Gebäude. Der Brand wurde mit insgesamt fünf

Rohren von außen gelöscht. Dabei kam auch eine Drehleiter zum

Einsatz. Der große Wasserbedarf wurde über zwei Schlauchleitungen von

der Kölner Straße aus sichergestellt. Für die Feuerwehr Mülheim wurde

Vollalarm ausgelöst. Es kamen vier Löschzüge und mehrere

Sonderfahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.

Der Einsatz dauert durch Nachlöscharbeiten vermutlich noch bis in die

frühen Morgenstunden an. (TDr)

