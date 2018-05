LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Gotha (ots) – Am 11.05.2018 gegen 18:00 Uhr verfolgte ein

34-Jähriger den Start eines Rennens der TMP Jugendtour in Gotha. Sein

eigenes Fahrrad schloss er an einem Mast an und entfernte sich dann

für etwa 30 Minuten um das Rennen zu sehen. Als er zurückkam stellte

er fest, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Die Reste seines

Schlosses lagen noch neben dem Mast. (mkö)

