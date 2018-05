POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fürth (ots) – Am Freitag, den 11.05.2018 kam es in der Zeit

zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall vor einem

Büchergeschäft in der Hauptstraße. Hierbei wurde geparkter roter

Toyota von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug vermutlich beim

Ein-/Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am

Toyota beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden

gebeten sich mit der PSt. Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in

Verbindung zu setzen.

