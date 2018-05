POL-MA: Heidelberg, Kirchheim: Dachstuhlbrand

Heidelberg (ots) – Aufgrund bislang unbekannter Ursache kam es in

den Abendstunden des Samstags gegen 20.00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand

eines 3-geschossigen Wohnhauses in der Elbinger Straße in Kirchheim.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten die durch aufmerksame

Nachbarn gewarnten Bewohner das Haus bereits verlassen.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor die

Wohnungen des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese waren

im Anschluss alle weiterhin bewohnbar. Im Einsatz befanden sich ein

Löschzug der BF Heidelberg mit zwei Drehleitern, sowie die FF

Kirchheim und Wieblingen mit insgesamt 3 Einsatzfahrzeugen und 20

Einsatzkräften. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich ebenfalls zur

Einsatzstelle beordert. Der Sachschaden kann nach derzeitigem Stand

nicht beziffert werden, dürfte wohl aber die 100.000 Euro Grenze

überschreiten. Zu Personenschäden kam es nicht. Während der Lösch-

und Aufräumarbeiten musste die Straße gesperrt und der

Linienbusverkehr umgeleitet werden. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

