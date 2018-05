LPI-EF: Fahndungserfolg nach Tankstellenüberfall

Erfurt (ots) – Am frühen Samstagabend kam es in einer Tankstelle

in Erfurt Nord zu einem Überfall. Der unbekannte Täter hielt einen

pistolenähnlichen Gegenstand mit ausgestrecktem Arm in Richtung der

Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 61-jährige

Mitarbeiterin konnte geistesgegenwärtig den Alarm auslösen, sodass

der männliche Täter ohne Diebesgut flüchtete. In Folge intensiver

Fahndungsmaßnahmen konnte der 21-jährige Täter bei seiner Flucht auf

einem nahegelegenen Firmengelände festgestellt und vorläufig

festgenommen werden. Der polizeibekannte Erfurter wird am Montag dem

Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen. (PH)

