POL-W: W Betrunken und aggressiv – Mann griff Jugendliche in Ronsdorf an

Wuppertal (ots) – In Wuppertal – Ronsdorf griff am Freitagabend

ein Mann mehrere Jugendliche an, die sich am Spielplatz Schenkstraße

aufhielten. Gegen 22.00 Uhr nahm der 29-Jährige zunächst einem

16-Jährigen den City-Roller weg. Als man den Täter zur Rede stellen

wollte, trat dieser mehreren Jugendlichen in Bauch und Rücken.

Zeitweilig bedrohte er einen mit einem zusammengeklappten

Taschenmesser. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnten die

Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch an der Schenkstraße

festnehmen. Er kam zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam. Den

29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, u.a. wegen räuberischen

Diebstahls. Insgesamt erlitten sieben Jugendliche leichte

Verletzungen. Den City-Roller konnten die Beamten nicht mehr

auffinden. (cw)

